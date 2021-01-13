Синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие дни в столичном регионе ожидается облачная погода со снегом, передает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
"У нас сегодня вечером и в ночь на 14 января облачно, снег, местами сильный, метель, снежные заносы. Температура в ночь ожидается от -16 до -14 градусов, по области – до -18 градусов", – рассказал синоптик.
В пятницу, по словам Цыганкова, столбики термометров будут показывать около -14... -16 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу. А в воскресенье температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Метеоролог подчеркнул, что уже с понедельника характер погоды начнет меняться.
"Днем будет около -15… -10 градусов, и во вторник у нас будет без осадков, ветер южный, слабый. В ночь температура предварительно ожидается в районе -16… -11 градусов, днем – от -10 до -5 градусов", – рассказал Цыганков.
Метеорологи ранее предупреждали, что ближайшей ночью и завтра днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.
В Москве ожидается сильный снегопад
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