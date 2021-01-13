МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице до утра четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве ожидаются метель, гололедица и усиление ветра до 17 метров в секунду до утра четверга. Об этом предупредили в столичном главке МЧС.

"Росгидромет прогнозирует снег, местами сильный, метель, гололедицу, усиление ветра с порывами до 12–17 метров в секунду с 21:00 13 января до утра следующего дня", – говорится в сообщении.

Автолюбителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин. Также их призывают избегать обгонов, перестроений и опережений, воздержаться от парковок рядом с деревьями.

Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется на воскресенье, 17 января. По данным синоптиков, столбики термометров покажут до минус 24 градусов ночью.

Синоптики предупреждают, что ближайшей ночью и завтра днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.