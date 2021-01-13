Пик похолодания в Москве придется на воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пик похолодания в столице придется на воскресенье, 17 января. По данным синоптиков, столбики термометров москвичей покажут до минус 24 градусов ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.

Температура воздуха в городе окажется ниже нормы на 8-10 градусов. "Завтра нас ожидает довольно сильный снегопад, в последующие дни мы еще будем находиться под влиянием циклона", – добавила Позднякова. По ее словам, температура московского воздуха будет довольно низкой.

Пик похолодания придется на воскресенье, потому что столичный регион будет в тыловой холодной части уходящего на восток циклон, уточнила специалист.

В субботу ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура в ночные часы 18-20 градусов мороза. Днем прогнозируется до минус 15 градусов.

"Мы ждем, что по региону у нас будет 20-25 градусов, в Москве 22-24 градуса. Дневная температура в городе 14-16 градусов, по области – 13-18 градусов", – поделилась прогнозом на воскресенье Позднякова. В этот день ожидается северо-западный ветер.

Ранее москвичи поделились кадрами луж в морозную погоду. Местные жители переживают за экологию.

Кроме того, жителей Москвы предупредили о гололедице. Предупреждение будет действовать до 12:00 14 января.