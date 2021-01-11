Синоптики рассказали, надолго ли в Москве задержатся экстремальные холода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, надолго ли в городе задержатся экстремальные холода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе москвичей ожидают трескучие морозы. Атмосферное давление, по прогнозу синоптика, будет варьироваться в пределах нормы: в начале недели значения составят 748 миллиметров ртутного столба, в середине – 751, а в конце снизятся до 743–745.

"Самыми холодными на этой неделе будут 13 и 14 января. Причем 14-го числа к холоду еще добавится довольно снежная погода, температура воздуха там будет около - 20 градусов в ночные часы и порядка -15... -18 градусов в дневные часы. Такая температура ниже климатической нормы градусов на семь", – сказала Позднякова.

Кратковременное повышение дневной температуры жителей столицы ожидает в пятницу, 15 января, но затем морозы вернутся и даже могут усилиться, добавила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного метеобюро Возможно, в субботу и воскресенье дневная температура в Москве уже будет градусов -18... -20, а ночная – ниже 20 градусов: в Москве это может быть и -22... -24; по области – до -28 не исключено. Модели показывают, что такая морозная погода у нас сохранится практически до Крещения. То, что у нас вторая декада января окажется довольно холодной со значительной аномалией отрицательной температуры воздуха, – это уже точно.

Вместе с тем метеоролог добавила, что мороз может сохранится и в Крещение, но уже будет не таким сильным.

Ранее сообщалось, что в Москве полностью подготовили наземный городской транспорт к работе в морозы.

"Все автобусы, трамваи и электробусы Мосгортранса проходят необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах", – говорится в сообщении пресс-службы Мосгортранса.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что коммунальные службы города также готовы к работе в условиях аномальных морозов.