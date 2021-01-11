Синоптики рассказали, надолго ли в Москве задержатся экстремальные холода

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, надолго ли в городе задержатся экстремальные холода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе москвичей ожидают трескучие морозы. Атмосферное давление, по прогнозу синоптика, будет варьироваться в пределах нормы: в начале недели значения составят 748 миллиметров ртутного столба, в середине – 751, а в конце снизятся до 743–745.
"Самыми холодными на этой неделе будут 13 и 14 января. Причем 14-го числа к холоду еще добавится довольно снежная погода, температура воздуха там будет около - 20 градусов в ночные часы и порядка -15... -18 градусов в дневные часы. Такая температура ниже климатической нормы градусов на семь", – сказала Позднякова.
Кратковременное повышение дневной температуры жителей столицы ожидает в пятницу, 15 января, но затем морозы вернутся и даже могут усилиться, добавила синоптик.
Вместе с тем метеоролог добавила, что мороз может сохранится и в Крещение, но уже будет не таким сильным.
Ранее сообщалось, что в Москве полностью подготовили наземный городской транспорт к работе в морозы.
"Все автобусы, трамваи и электробусы Мосгортранса проходят необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах", – говорится в сообщении пресс-службы Мосгортранса.
В свою очередь, заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что коммунальные службы города также готовы к работе в условиях аномальных морозов.
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