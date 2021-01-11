Москвичей предупредили о трескучих морозах на наступившей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сильные морозы ожидают москвичей на наступившей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает "Вечерняя Москва", холодный воздух придет с севера и юга Сибири. По словам Вильфанда, жителей города ожидают трескучие морозы.

"Погода будет по-настоящему зимней", – пообещал Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптика, с 13 января максимальные температуры будут составлять порядка -15 градусов. Это ниже нормы на 8–9 градусов.

"Для якутов -15 звучит смешно. Для нас, особенно после прошлогодних аномалий, такие холода непривычны", – сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что холода в столице задержатся на длительный период. Такая погода несет в себе потенциальную опасность, предупредил синоптик.

"Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода", – подчеркнул Вильфанд.

Атмосферное давление будет варьироваться в пределах нормы. В начале недели значения показателя составят 748 миллиметров ртутного столба, в середине – 751, а в конце снизится до 743–745.

"По поводу давления (метеозависимым людям. – Прим. ред.) беспокоиться не о чем. Оно будет меняться на пять миллиметров. Совершенно несущественно", – заявил специалист.

Вильфанд добавил, что за последние дни в Москве значительно увеличился снежный покров – до 20–26 сантиметров. Примерно такой же уровень снега сохранится на новой неделе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве. Сообщалось, что ночью температура воздуха может опускаться до -25 градусов.