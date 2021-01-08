Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 12:00 10 января.

Аномальные морозы ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов.

В ближайшие субботу и воскресенье ожидаются скоротечные заряды снега, благодаря чему снежный покров вырастет до 27 сантиметра, превысив норму. В то же время температура вернется в свое климатическое русло: ночами воздух будет остывать до -12 градусов, а днем не выше -10 градусов.

В ночь на понедельник резко похолодает до минус 15–20 градусов, местами ожидается до 25 градусов мороза. Днем будет 11–16 градусов ниже нуля. Во вторник под утро столбики термометров покажут минус 19–24 градусов, местами до минус 27 градусов. После полудня ожидается 13–18 градусов мороза. Это на 10 градусов ниже положенного в середине зимы.