Синоптики прогнозируют в Москве 27-градусные морозы

Москву ждут аномальные морозы
Аномальные морозы ожидаются в столичном регионе на следующей неделе, сообщает центр погоды "Фобос". По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов.
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ожидаются скоротечные заряды снега, благодаря чему снежный покров вырастет до 27 сантиметра, превысив норму. В то же время температура вернется в свое климатическое русло: ночами воздух будет остывать до -12 градусов, а днем не выше -10 градусов.
"Начало следующей недели ознаменуется арктическим вторжением. Под влиянием относительно солнечного антициклона задуют холодные северо-восточные ветры и ударят морозы", – говорится в сообщении.
В частности, в ночь на понедельник резко похолодает до минус 15–20 градусов, местами ожидается до 25 градусов мороза. Днем будет 11–16 градусов ниже нуля. Во вторник под утро столбики термометров покажут минус 19–24 градусов, местами до минус 27 градусов. После полудня ожидается 13–18 градусов мороза. Это на 10 градусов ниже положенного в середине зимы.
Как отмечают синоптики, таких морозов в столичном регионе не было с 2018 года.
Ранее сообщалось, что сугробы в Москве 7 января вырастут до 21–22 сантиметров. За день выпадет порядка 2–3 миллиметров осадков. При этом в городе стоит щипучий мороз, что значит, что сугробы вырастут. 20–22 сантиметра осадков – это норма первой декады января.
8 и 9 января погода не будет значительно меняться, 10 числа температура воздуха может опуститься на 2–3 градуса. При этом все дни возможен снег.
В прошлом году в ночь на Рождество температура воздуха составила минус 0,7 градуса. Самая теплая погода в этот праздник была зафиксирована в 2018 году. Тогда температура воздуха составила +3,5 градуса. Это стало абсолютным максимумом температуры за 140 лет метеонаблюдений в столице.
2020 год стал самым теплым в стране за всю историю метеонаблюдений
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