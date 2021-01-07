Сугробы в Москве вырастут до 22 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сугробы в Москве 7 января вырастут до 21–22 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за день выпадет порядка 2–3 миллиметров осадков. При этом в городе стоит щипучий мороз, что значит, что сугробы вырастут. Синоптик подчеркнул, что 20–22 сантиметра осадков – это норма первой декады января.

Также Тишковец рассказал РИА Новости, что в последние три дня новогодних каникул жителя столицы ожидают морозы до минус 6–10 градусов.

На следующей же неделе в столичный регион придут аномальные сибирские морозы до -27 градусов ночью и -17 – днем.

Он заметил, что хороший снежный покров в пятницу, субботу и воскресенье будет благоприятствовать катанию на лыжах.

Ранее сообщалось, что 8 и 9 января погода не будет значительно меняться, 10 числа температура воздуха может опуститься на 2–3 градуса. При этом все дни возможен снег.

В прошлом году в ночь на Рождество температура воздуха составила минус 0,7 градуса. Самая теплая погода в этот праздник была зафиксирована в 2018 году. Тогда температура воздуха составила +3,5 градуса. Это стало абсолютным максимумом температуры за 140 лет метеонаблюдений в столице.