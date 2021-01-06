Жителям столичного региона рассказали о погоде до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье 7 января ожидается снежная морозная погода. Об этом сообщили представители Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь с 6 на 7 января в столичном регионе пройдет небольшой снег. В столице температура воздуха опустится до минус 6–8 градусов, в области столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов.

"Днем ожидается снег, мороз немного ослабеет, в Москве до 3–5 градусов мороза, по области – до минус 8 градусов. Ветер восточный будет дуть со средней скоростью, 5–10 метров в секунду. На дорогах гололедица", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там добавили, что 8 и 9 января погода не будет значительно меняться, 10 числа температура воздуха может опуститься на 2–3 градуса. При этом все дни возможен снег.

В прошлом году в ночь на Рождество температура воздуха составила минус 0,7 градуса. Самая теплая погода в этот праздник была зафиксирована в 2018 году. Тогда температура воздуха составила +3,5 градуса. Это стало абсолютным максимумом температуры за 140 лет метеонаблюдений в столице.

Самой морозной рождественской ночью в 21 веке стала ночь в 2017 году, когда мороз почти достиг минус 30 градусов.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю метеонаблюдений прошлый год оказался рекордно теплым во всех федеральных округах России. Температурный рекорд не был установлен только в Северо-Кавказском федеральном округе.

