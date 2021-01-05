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Москва 24

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Общество

21:20

Вильфанд сообщил, что 2020 год установил рекорд по теплу в РФ

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Впервые за всю историю метеонаблюдений прошлый год оказался рекордно теплым во всех федеральных округах России. Температурный рекорд не был установлен только в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 2020 год в Российской Федерации был самым жарким. "Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение – Северо-Кавказский округ", – поделился Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что подобные температурные значения являются редким случаем.

Вильфанд уточнил, что в Москве в прошлом году среднегодовая температура была на три градуса выше нормы. "Только представьте, насколько это большой отрыв", – сказал он. Метеоролог заключил, к что повышению температуры на территории страны привело глобальное потепление.

Ранее видимость в городе снизилась из-за тумана. На дорогах Москвы было довольно скользко.

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