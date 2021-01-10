Аномальные морозы придут в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На следующей неделе в Москве ожидается похолодание до минус 20 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в городе также увеличится количество снега – сугробы достигнут высоты в 30 сантиметров.
"В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17–22, в дневные часы уже не выше минус 10–15. Не обойдется без незначительного локального снега," – приводит РИА Новости слова синоптика.
Тишковец отметил, что во вторник и среду также ожидается от минус 15 до минус 20 градусов. В четверг и пятницу в регионе будет превалировать южный циклон, который забросит заряды снега, что ненадолго смягчит морозы.
"К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20–25, днем всего минус 13–18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме. И, по всей видимости, январские морозы – это надолго", – подчеркнул специалист.
Он добавил, что в Москве сугробы вырастут с 22 до 30 сантиметров. На западе региона – до 40 сантиметров, на севере – до 45.
Ранее городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за резкого похолодания, которое ожидается в Москве.
Самая холодная за всю зиму погода ожидается в Москве на следующей неделе
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