Аномальные морозы придут в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание до минус 20 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в городе также увеличится количество снега – сугробы достигнут высоты в 30 сантиметров.

"В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17–22, в дневные часы уже не выше минус 10–15. Не обойдется без незначительного локального снега," – приводит РИА Новости слова синоптика.

Тишковец отметил, что во вторник и среду также ожидается от минус 15 до минус 20 градусов. В четверг и пятницу в регионе будет превалировать южный циклон, который забросит заряды снега, что ненадолго смягчит морозы.

"К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20–25, днем всего минус 13–18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме. И, по всей видимости, январские морозы – это надолго", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что в Москве сугробы вырастут с 22 до 30 сантиметров. На западе региона – до 40 сантиметров, на севере – до 45.

Ранее городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за резкого похолодания, которое ожидается в Москве.

