Коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях аномальных морозов, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что синоптики прогнозируют в городе сильное похолодание. В частности, в ближайшие 24 часа будет явное снижение температуры наружного воздуха.

"Минимальную температуру мы ожидаем в среду и четверг, когда температура опустится до минус 22 градусов в отдельных местах и ниже, это предварительный прогноз. Системы города, которые занимаются жизнеобеспечением, готовы к работе в экстремальных условиях", – отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что в городе заранее узнали о похолодании. Это позволило заблаговременно поднять уровень теплоносителя на объектах генерации тепла.

При этом в Москве также полностью подготовили наземный городской транспорт к работе в морозы. Все автобусы, трамваи и электробусы Мосгортранса прошли необходимое техническое обслуживание.

