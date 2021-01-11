Наземный транспорт столицы подготовили к работе в морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве полностью подготовили наземный городской транспорт к работе в морозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
"Все автобусы, трамваи и электробусы Мосгортранса проходят необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах", – говорится в сообщении.
В Мосгортрансе отметили, что электробус является самым надежным видом колесного наземного транспорта по эксплуатационным показателям.
"Два зимних периода 2018-2019 годов весь парк электробусов Мосгортранса отработал без сбоев. В электробусе работает система термостатирования – она не дает батареям замерзнуть в мороз", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что при необходимости перед зарядкой можно подогреть токоприемник электробуса. Благодаря этому транспорт может работать в сильные морозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о трескучих морозах на наступившей неделе. Он утверждал, что днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.
Согласно прогнозу синоптика, с 13 января максимальные температуры будут составлять порядка -15 градусов. Это ниже нормы на 8–9 градусов. Вильфанд отметил, что холода в столице задержатся на длительный период. Такая погода несет в себе потенциальную опасность, предупредил синоптик.
В Москве ожидается похолодание
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