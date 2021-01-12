Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности продлен в столице и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде. Предупреждение будет действовать до 12:00 14 января.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что со среды температура в столичном регионе начнет снижаться. В четверг, по его словам, в Москву ворвутся холодные воздушные массы: ожидаются сильный снег и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Синоптик подчеркнул, что в выходные дневная температура составит -15... -20 градусов, в ночное время суток – от -19 до -24 градусов. По его словам, погода в столичном регионе находится под влиянием антициклона.

Столичных водителей призвали в непогоду быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

