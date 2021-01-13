На старый Новый год в Москве ожидается метель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопад накроет столицу на старый Новый год, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики предупреждают, что в четверг, 14 января, также ожидается метель и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Также на город опустится порядка 20 процентов месячной нормы осадков. Прирост снега составит 5–9 сантиметров, что приблизит высоту снежного покрова к показателям нормы.

"Южный циклон в ночь на 14 января окажется в опасной близости от столицы. В полночь начнется снег, который усилится к утру. Снег продолжится и в первой половине дня 14 января", – сказано в сообщении.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к заносам на дорогах.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется на воскресенье, 17 января. По данным синоптиков, столбики термометров москвичей покажут до минус 24 градусов ночью.

