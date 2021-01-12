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Общество

14:58

Сугробы в Москве вырастут до 30 см на текущей неделе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средиземноморский циклон принесет в столичный регион метели и снегопады, из-за чего сугробы в Москве могут вырасти до 25–30 сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Циклон заденет Москву своим северным краем уже в четверг. Он станет причиной снегопадов и метелей, которые местами будут сильными. В столице может выпасть до 5–10 миллиметров осадков. На юге Подмосковья ожидаются еще более сильные осадки, там местами выпадет до 10–15 миллиметров", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в последние дни недели похолодание в столичном регионе выйдет на пик. В выходные морозы окрепнут до минус 15 – минус 20 градусов днем и минус 19 – минус 24 градусов ночью.

Ранее жителей столичного региона предупредили о гололедице. Из-за этого до вечера среды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.

Температура в Москве опустится до -25 градусов

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