Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за гололедицы до вечера среды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

"Ожидается потенциально опасная погода, местами гололедица. Предупреждение действует до 21:00 13 января", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о трескучих морозах на текущей неделе. Он утверждал, что днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Он отметил, что в городе заранее узнали о похолодании.