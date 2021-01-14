Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:59

Жителям Европейской России пообещали погодный букет неприятностей

общество погода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Непогода прогнозируется в Европейской России в ближайшие дни. Об этом информирует Гидрометцентр РФ.

Как пишет РИА Новости, жителей европейской части страны ожидают снегопады, сильный ветер, аномальный холод, налипание снега, метели и снежные заносы.

В частности, в горах Кавказа ветер усилится до 32 метров в секунду, возможен сход лавин. Кроме того, жителей Ростовской, Волгоградской областей, Ставрополья и Краснодарского края ждет букет погодных неприятностей.

"В районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей. <...> К нам реально идет штормовая погода", – заявили в Гидрометцентре.

Сложные погодные условия ожидаются также в Приволжском федеральном округе. Непогода прогнозируется на юге европейской части России, в средней полосе и на севере.

Согласно анализу, в Москве в четверг, 14 января, ожидается сильный снег, снежные заносы и гололедица. При этом 15 января жители столицы ощутят усиление морозов. В регионе температура может опуститься до -25 градусов.

Уточняется, что снег и холод прогнозируются европейской части России до конца недели.

"На прогностической карте темно-синие кляксы на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России, как раз те самые районы, где будет очень холодно", – заключили в Гидрометцентре.

Ранее МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице до утра четверга. В ведомстве попросили водителей воздержаться от парковок рядом с деревьями.

В ЦОДД столицы утверждали, что на дорогах города ожидаются снежные заносы. При этом за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр организации.

Позднее в ГИБДД из-за непогоды призвали столичных водителей к осторожности. Автовладельцев попросили соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать