Жителям Европейской России пообещали погодный букет неприятностей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Непогода прогнозируется в Европейской России в ближайшие дни. Об этом информирует Гидрометцентр РФ.
Как пишет РИА Новости, жителей европейской части страны ожидают снегопады, сильный ветер, аномальный холод, налипание снега, метели и снежные заносы.
В частности, в горах Кавказа ветер усилится до 32 метров в секунду, возможен сход лавин. Кроме того, жителей Ростовской, Волгоградской областей, Ставрополья и Краснодарского края ждет букет погодных неприятностей.
"В районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей. <...> К нам реально идет штормовая погода", – заявили в Гидрометцентре.
Сложные погодные условия ожидаются также в Приволжском федеральном округе. Непогода прогнозируется на юге европейской части России, в средней полосе и на севере.
Согласно анализу, в Москве в четверг, 14 января, ожидается сильный снег, снежные заносы и гололедица. При этом 15 января жители столицы ощутят усиление морозов. В регионе температура может опуститься до -25 градусов.
Уточняется, что снег и холод прогнозируются европейской части России до конца недели.
"На прогностической карте темно-синие кляксы на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России, как раз те самые районы, где будет очень холодно", – заключили в Гидрометцентре.
Ранее МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице до утра четверга. В ведомстве попросили водителей воздержаться от парковок рядом с деревьями.
В ЦОДД столицы утверждали, что на дорогах города ожидаются снежные заносы. При этом за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр организации.
Позднее в ГИБДД из-за непогоды призвали столичных водителей к осторожности. Автовладельцев попросили соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
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