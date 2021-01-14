В ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичная Госавтоинспекция попросила столичных водителей соблюдать осторожность из-за непогоды. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

Как передает ТАСС, в Москве с вечера 13 января установилась неблагоприятная погода. В частности, в городе усилился ветер до 17 метров в секунду и образовалась гололедица.

"Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся и в первой половине 14 января", – подчеркнули в ГИБДД.

В ведомстве призвали столичных автовладельцев соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

"Пешеходов также просим не торопиться. В условиях гололедицы это опасно", – добавили в ГИБДД.

Ранее МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице до утра четверга. В ведомстве попросили водителей воздержаться от парковок рядом с деревьями.

В ЦОДД столицы утверждали, что на дорогах города ожидаются снежные заносы. При этом за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр организации.

Метеорологи ранее предупреждали, что ближайшей ночью и завтра днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.