Высота снежного покрова в Москве выросла до 34 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за ночь выпало 10 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"В городе высота снежного покрова увеличилась на 10 сантиметров (с 24 до 34 сантиметров). За ночь выпало почти четверть месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

Данные были получены в 9:00 с главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ. Специалисты отмечают, что с начала зимы прошедшая ночь стала самой морозной.

На столичных дорогах образовались снежные заносы и гололедица

Из-за непогоды утром 14 января в столичных аэропортах задержали и отменили 20 рейсов. В Шереметьево отменили два рейса, а задержали три, во Внуково задержали 9, а в Домодедово отменили три и задержали семь рейсов.

Из-за сложившихся погодных условий в столице наблюдается загруженность дорог, поэтому москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в часы пик.

Также сообщалось, что на площади Борьбы были задержаны трамваи №7, 9, 50. Пассажиров призвали быть внимательными к изменениям в маршрутах.

Москвичи показали, как их питомцы ныряют в снег

Ранее в ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за усиления ветра и гололедицы. Аналогичную рекомендацию выдали в ЦОДД. В ведомстве добавили, что за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты будут вручную управлять светофорами.