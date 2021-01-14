Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в часы пик из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице из-за непогоды загруженность дорог оценивается в восемь баллов. Жителей города призывают в часы пик пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта.

"Движение осложнилось из-за ночного снегопада. В течение всего дня сохранятся сложные погодные условия. Автомобилистам рекомендуется пересесть на городской транспорт в час пик", – говорится в сообщении.

Метеорологи предупредили, что в столице в четверг может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.

В Гидрометцентре жителям Европейской России пообещали погодный букет неприятностей. В регионах в ближайшие дни ожидаются снегопады, сильный ветер, аномальный холод, налипание снега, метели и снежные заносы.