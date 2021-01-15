Еще 8 см снега может выпасть в субботу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень снежного покрова в Москве в субботу, 16 января, может увеличиться на 4–8 сантиметров. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Ухудшение погоды произойдет из-за очередного южного циклона.

"В Москве начало снегопада ожидается около полуночи. Максимальной интенсивности снега достигнет днем в субботу. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12–14 метров в секунду и заносами на дорогах", – сказано в сообщении.

При этом температура воздуха днем в городе будет варьироваться от минус 15 до минус 19 градусов, отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что накрывший столицу снегопад прекратится только в воскресенье.

Также стало известно, что прошлая ночь в Московской области оказалась самой холодной. Был побит рекорд последних четырех лет. Минимальная температура воздуха в Клину составила минус 26 градусов.

