Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:50

Еще 8 см снега может выпасть в субботу в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень снежного покрова в Москве в субботу, 16 января, может увеличиться на 4–8 сантиметров. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Ухудшение погоды произойдет из-за очередного южного циклона.

"В Москве начало снегопада ожидается около полуночи. Максимальной интенсивности снега достигнет днем в субботу. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12–14 метров в секунду и заносами на дорогах", – сказано в сообщении.

При этом температура воздуха днем в городе будет варьироваться от минус 15 до минус 19 градусов, отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что накрывший столицу снегопад прекратится только в воскресенье.

Также стало известно, что прошлая ночь в Московской области оказалась самой холодной. Был побит рекорд последних четырех лет. Минимальная температура воздуха в Клину составила минус 26 градусов.

Метеоролог рассказал, как Москва справляется с последствиями мощного снегопада

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать