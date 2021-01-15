Прошедшая ночь в Подмосковье стала самой морозной за последние четыре года

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Прошлая ночь в Московской области оказалась самой холодной. Побит рекорд последних четырех лет, сообщает портал "Метеоновости".

"В Московской области (Клин) минимальная температура воздуха понизилась до минус 26 градусов, в Смоленской области (Гагарин) было минус 25,1 градуса", – сказано в сообщении.

Уточняется, что последний раз температура воздуха опускалась ниже минус 25 градусов в Подмосковье в январе 2017 года.

Синоптики предупреждают, что во многих областях Центральной России в выходные будет морозная погода. Столбики термометров покажут минус 25–28 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности в столице и области объявили до вечера субботы, 16 января. Предупреждение сформировали в связи с гололедицей.

