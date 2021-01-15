Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности в столице и области действует до вечера субботы, 16 января. Предупреждение объявили в связи с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – отметили синоптики. Повышенный уровень погодной опасности сохранится в московского регионе до 23:00 16 января.

Ранее метеоролог рассказал, как Москва справляется с последствиями мощного снегопада. На дорогах образовались снежные заносы.

Кроме того, москвичам рассказали, как сообщить о неубранном снеге на улицах города. Если снег во дворе, можно позвонить в управляющую компанию.