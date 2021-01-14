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Общество

15:20

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Жители столицы поделились фото и видео заснеженной Москвы

Белоснежная столица. Зимняя стихия глазами москвичей
город общество

Как и обещали синоптики, за прошедшую ночь всю Москву замело, на столичные улицы выпало до 10 сантиметров снега. Высота снежного покрова в итоге увеличилась до 34 сантиметров. Москвичи делятся в соцсетях фото и видео заснеженной столицы, лучшие из них – в нашей подборке.

Самый центр Москвы побелел особенно красиво. Вот такую Красную площадь в метели запечатлела жительница столицы Ангелина.


Многие встретили снежную стихию с восторгом. Для Марины снегопад – как подарок. "14 января, первый день старого Нового года! Москву замело. Настоящая русская зима!" – комментирует она свое видео.


Москвичи и гости города гуляют по белоснежному центру, несмотря на мороз. Еще одно заснеженное фото из сердца столицы – от Анастасии.


Больше всего выпавшему снегу рады, конечно же, четвероногие жители Москвы. Они, как никто, с головой ушли в сугробы.


Внимательно посмотрев по сторонам, можно попасть в настоящую сказку!


"Ох уж эта московская зима! В один день лужи и грязь, на следующий – сумасшедший снегопад, из-за которого город встает в пробку на 8 баллов; и так по кругу, по кругу", – комментирует заснеженную столицу автор видео Анжелика.


А вот такой ночную метель запечатлел фотограф Юрий.


Снежная и новогодняя Москва прекрасна! Но будьте осторожнее на дорогах.

Из-за снега, усиления ветра до 17 метров в секунду и гололедицы столичная Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим, следить за дистанцией и не допускать резких маневров.

Всего за сутки в столице выпало около 20% месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют сложные погодные условия вплоть до вечера текущего дня.

Екатерина Савкова

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