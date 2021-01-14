Как коммунальщики борются с последствиями снегопада в Москве

На Москву обрушился мощный снегопад. В столице за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют сложные погодные условия вплоть до вечера текущего дня. Рассказываем, какие неудобства принес снегопад жителям и гостям столицы, а также как ведется борьба с последствиями стихии.
Снегопад в подарок на старый Новый год
С вечера 13 января Москву накрыл мощный снегопад. За 12 часов, по данным портала "Метеоновости", в городе выпало 5–11 миллиметров осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 10 сантиметров и составила в сумме 34 сантиметра.
Из-за снега, усиления ветра до 17 метров в секунду и гололедицы столичная Госавтоинспекция попросила водителей быть осторожнее на дорогах. В ведомстве напомнили автовладельцам, что нужно соблюдать скоростной режим, следить за дистанцией и не допускать резких маневров.
"Пешеходов также просим не торопиться. В условиях гололедицы это опасно", – заявили в ГИБДД.
В Центре организации дорожного движения водителям в условиях непогоды рекомендовали пользоваться общественным транспортом. За обстановкой на городских магистралях в ситуационном центре ЦОДД будут следить круглосуточно. При необходимости светофорами будут управлять вручную.
На утро 14 января загруженность городских магистралей оценивалась в восемь баллов, из-за чего скорость автомобилей существенно снижена, предупредили в департаменте транспорта столицы. Заторы, по данным ведомства, растянулись на 76 километров.
Несмотря на снегопад, аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, рассказали их представители. В Домодедово подчеркнули, что видимость для совершения авиарейсов, по данным на 09:30, достаточна, работают обе взлетно-посадочные полосы. Чтобы не успел образоваться гололед, производится очистка ВПП.
В штатном режиме выполняются рейсы и в Шереметьево. Во Внуково также нет отмененных и задержанных рейсов. Однако небольшие отклонения от графика возможны. Это связано с противообледенительной обработкой самолетов.
Погода пока не собирается успокаиваться. По словам ведущего сотрудника центра погоды Фобос Евгения Тишковца, в четверг днем ожидается выпадение еще порядка 5–8 миллиметров снега.
"В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет еще порядка 5–8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура – минус 12 – минус 14 в Москве, минус 10 – минус 15 – по области", – сообщил Тишковец.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что пик похолодания в Москве придется на воскресенье, 17 января. По региону ожидается минусовая температура в районе 20–25 градусов, в Москве – минус 22–24 градуса. Дневная температура в городе – минус 14–16 градусов, по области – минус 13–18 градусов, отметила специалист.
Город готов
Столичные коммунальщики подготовились к снегопаду заранее. Службы были переведены в режим повышенной готовности еще 13 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что на улицы города были выведены около 10 тысяч единиц техники. Всего в уборке задействовано порядка 60 тысяч человек.
По словам Бирюкова, к ликвидации последствий снегопада подключили не только коммунальщиков, но и в целом всех работников организаций и предприятий, которые обеспечивают уборку улиц и подъездов.
Он подчеркнул, что особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к подъездам медучреждений, а также транспортных объектов.
"Идет зачистка подходов к подземным, наземным переходам, мы готовимся к тому, чтобы в рамках существующего регламента выполнить мероприятия активно, быстро – для того, чтобы не допустить дискомфорта на городской территории", – заявил Бирюков.
Он добавил, что все работы ведутся в соответствии с утвержденным регламентом.
Циклон принес в столицу снегопад
Куда пожаловаться на неубранный снег?
Жаловаться на некачественную уборку двора и крыши дома можно в свою управляющую организацию. Контакты есть на квитанциях за ЖКУ и стендах с информацией в подъездах.
Кроме того, жалобы на плохую уборку принимают в Государственной жилищной инспекции Москвы (Мосжилинспекции). Адрес в вашем округе можно найти на странице ведомства на mos.ru.
Если была некачественно убрана проезжая часть, тротуары, парки, скверы и другие общественные места, а также если есть претензии по уборке снега и сосулек с крыш нежилых зданий, то необходимо обратиться к владельцу, балансодержателю территории или здания. Кроме того, в Объединение административно-технических инспекций города Москвы.
По вопросам некачественной уборки транспортной инфраструктуры можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт": + 7 (495) 539-54-54 или по номеру 3210, если вы звоните с мобильного (ежедневно с 08:00 до 20:00).
Во всех вышеперечисленных случаях свои жалобы можно отправить в управу района или префектуру округа, а также в департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы. Онлайн-жалобу можно подать и на портале "Наш город".