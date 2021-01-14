Как коммунальщики борются с последствиями снегопада в Москве

На Москву обрушился мощный снегопад. В столице за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют сложные погодные условия вплоть до вечера текущего дня. Рассказываем, какие неудобства принес снегопад жителям и гостям столицы, а также как ведется борьба с последствиями стихии.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад в подарок на старый Новый год

С вечера 13 января Москву накрыл мощный снегопад. За 12 часов, по данным портала "Метеоновости", в городе выпало 5–11 миллиметров осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 10 сантиметров и составила в сумме 34 сантиметра.

Из-за снега, усиления ветра до 17 метров в секунду и гололедицы столичная Госавтоинспекция попросила водителей быть осторожнее на дорогах. В ведомстве напомнили автовладельцам, что нужно соблюдать скоростной режим, следить за дистанцией и не допускать резких маневров.

"Пешеходов также просим не торопиться. В условиях гололедицы это опасно", – заявили в ГИБДД.

В Центре организации дорожного движения водителям в условиях непогоды рекомендовали пользоваться общественным транспортом. За обстановкой на городских магистралях в ситуационном центре ЦОДД будут следить круглосуточно. При необходимости светофорами будут управлять вручную.

На утро 14 января загруженность городских магистралей оценивалась в восемь баллов, из-за чего скорость автомобилей существенно снижена, предупредили в департаменте транспорта столицы. Заторы, по данным ведомства, растянулись на 76 километров.





пресс-служба департамента транспорта Москвы Движение осложнилось из-за ночного снегопада. В течение всего дня сохранятся сложные погодные условия. Автомобилистам рекомендуется пересесть на городской транспорт в час пик.

Несмотря на снегопад, аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, рассказали их представители. В Домодедово подчеркнули, что видимость для совершения авиарейсов, по данным на 09:30, достаточна, работают обе взлетно-посадочные полосы. Чтобы не успел образоваться гололед, производится очистка ВПП.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В штатном режиме выполняются рейсы и в Шереметьево. Во Внуково также нет отмененных и задержанных рейсов. Однако небольшие отклонения от графика возможны. Это связано с противообледенительной обработкой самолетов.

Погода пока не собирается успокаиваться. По словам ведущего сотрудника центра погоды Фобос Евгения Тишковца, в четверг днем ожидается выпадение еще порядка 5–8 миллиметров снега.

"В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет еще порядка 5–8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура – минус 12 – минус 14 в Москве, минус 10 – минус 15 – по области", – сообщил Тишковец.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что пик похолодания в Москве придется на воскресенье, 17 января. По региону ожидается минусовая температура в районе 20–25 градусов, в Москве – минус 22–24 градуса. Дневная температура в городе – минус 14–16 градусов, по области – минус 13–18 градусов, отметила специалист.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Город готов

Столичные коммунальщики подготовились к снегопаду заранее. Службы были переведены в режим повышенной готовности еще 13 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что на улицы города были выведены около 10 тысяч единиц техники. Всего в уборке задействовано порядка 60 тысяч человек.





Петр Бирюков заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Есть регламент, нормы, которые говорят: если 10 сантиметров снега выпало, то трое суток потребуется на то, чтобы полностью город зачистить от снежных масс, которые легли на городскую территорию. Но при этом вы же видите, что достаточно быстро, в течение 3–4 часов, улично-дорожная сеть освобождается от снежных масс и транспорт проходит без препятствий.

По словам Бирюкова, к ликвидации последствий снегопада подключили не только коммунальщиков, но и в целом всех работников организаций и предприятий, которые обеспечивают уборку улиц и подъездов.

Он подчеркнул, что особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к подъездам медучреждений, а также транспортных объектов.

"Идет зачистка подходов к подземным, наземным переходам, мы готовимся к тому, чтобы в рамках существующего регламента выполнить мероприятия активно, быстро – для того, чтобы не допустить дискомфорта на городской территории", – заявил Бирюков.

Он добавил, что все работы ведутся в соответствии с утвержденным регламентом.



Циклон принес в столицу снегопад

Куда пожаловаться на неубранный снег?

Жаловаться на некачественную уборку двора и крыши дома можно в свою управляющую организацию. Контакты есть на квитанциях за ЖКУ и стендах с информацией в подъездах.

Кроме того, жалобы на плохую уборку принимают в Государственной жилищной инспекции Москвы (Мосжилинспекции). Адрес в вашем округе можно найти на странице ведомства на mos.ru.

Если была некачественно убрана проезжая часть, тротуары, парки, скверы и другие общественные места, а также если есть претензии по уборке снега и сосулек с крыш нежилых зданий, то необходимо обратиться к владельцу, балансодержателю территории или здания. Кроме того, в Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

По вопросам некачественной уборки транспортной инфраструктуры можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт": + 7 (495) 539-54-54 или по номеру 3210, если вы звоните с мобильного (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Во всех вышеперечисленных случаях свои жалобы можно отправить в управу района или префектуру округа, а также в департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы. Онлайн-жалобу можно подать и на портале "Наш город".