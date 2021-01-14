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Москва 24

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Транспорт

10:59

Аэропорты столицы на фоне снегопада работают штатно

транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково сейчас работают штатно. Однако в связи со снегопадом могут быть задержки рейсов, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.

В ночь на 14 января в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, снегопад еще продолжается и утихнет только днем.

По данным на 9:30, видимость достаточна для совершения авиарейсов, сказали представители Домодедово. В настоящий момент штатно работают обе ВПП. Производится очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не успел образовать гололед.

В Шереметьево отметили, что аэропорт выполняет рейсы в штатном режиме.

Аэропорт Внуково также работает в штатном режиме. Отмененных и задержанных вылетов нет, говорится в сообщении авиаузла. "Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов", – добавили представители.

Ранее высота снежного покрова в Москве выросла до 34 сантиметров. Данные были получены в 9:00 с главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ.

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