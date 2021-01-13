Московская железная дорога готова к работе в условиях сильных морозов

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Московская железная дорога принимает меры для обеспечения работы в условиях сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
В частности, в залах ожидания железнодорожных вокзалов, а также в зданиях ТПУ провели ревизии водяных и электрических тепловых завес. Отмечается, что также поддерживается нормативный температурный режим и установлены дополнительные тепловые пушки. Кроме того, дверные доводчики на входных группах были проверены на работоспособность.
В вагонах пригородных поездов провели дополнительные проверки герметизации окон и обогрева салонов. Также увеличено время следования поездов с включенными калориферами на время морозов. Кроме того, температура поддерживается с помощью систем климат-контроля в поездах "Ласточка".
Помимо этого, двери вагонов открываются с помощью кнопки, чтобы удерживать максимально комфортную температуру. На электрических подстанциях ведется проверка оборудования. Также специалисты увеличили количество обходов и осмотров путей.
Также в МЖД сообщили, что осмотры объектов автоматического регулирования движения поездов осуществляются ежедневно. Также стрелочные переводы очищаются от снега и наледи как с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева, так и с помощью снегоочистительных машин. Кроме этого, в столице сформировали аварийные бригады железнодорожников и подготовили специальную технику.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада. В частности, в столице подготовили спецтехнику для уборки дорог и тротуаров, а также для проведения противогололедной обработки.
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