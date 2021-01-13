Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в Москве подготовили спецтехнику для уборки дорог и тротуаров, а также для проведения противогололедной обработки. Также аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов перевели на круглосуточное дежурство.
"Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что в ночь на 14 января ожидается снегопад, а местами возможны метель и снежные заносы на дорогах.
"Температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 сантиметров", – сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, а также дворников, бригад ручной уборки и средств малой механизации. Также планируется организовать дежурство тягачей на опасных участках (МКАД и ТиНАО).
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", – подчеркнул заммэра.
Бирюков призвал водителей быть аккуратнее на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Он отметил, что горожанам необходимо быть внимательнее на улице, а также не парковать под деревьями автомобили.
В Москве ожидается сильный снегопад
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столице ухудшится видимость в утренний час пик четверга. В связи с этим могут возникнуть проблемы с наземным и авиатранспортом.
"Готовимся к снегопадам, которые атакуют нас буквально начиная с полуночи. И далее вторая половина ночи, утром в час пик – сильные снегопады. Выпадет 10 сантиметров снега к нынешним 24 сантиметрам, поэтому мы завтра выйдем на 30–35 сантиметров", – приводит РИА Новости его слова.
Синоптик предупредил, что в утренние часы видимость снизится до 500–800 метров.
Ранее замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова подчеркнул, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается облачная погода со снегом. Кроме того, в Москве и области ожидается приход холодов: в частности, в воскресенье температура воздуха может опуститься до -20 градусов.
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