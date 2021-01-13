Собянин проверил готовность московской энергосистемы к сильным морозам

14:22
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин проверил готовность столичной энергосистемы к периоду похолодания в Москве. Мэр посетил ТЭЦ-12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной.
"Москва переживает в этом году настоящую зиму. Кого-то это радует, кого-то нет. Настоящие морозы, но это, конечно, накладывает определенную ответственность и более сложные условия работы для коммунальщиков, энергетиков", – заявил Собянин.
Управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко уведомил мэра, что предприятие готово к прохождению сильных морозов и зимы в целом.
"Система Мосэнерго работает в штатном режиме, никаких проблем: ни к основному оборудованию, ни к вспомогательному. Резервы мощности тепловой – практически 50 процентов", – сказал Бутко.
Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что системы Мосводоканала и Мосгаза находятся в режиме повышенной готовности.
"Резервы есть и по газу – порядка 30%. По воде – примерно в половину есть резервы. Система жилищно-коммунального хозяйства – ГБУ "Жилищник", "Автомобильные дороги" – тоже приведена в готовность к тому, чтобы работать в условиях", – подчеркнул Бирюков.
По его словам, в столице сформировали порядка 1,5 тысячи аварийных бригад. Особое внимание было уделено территории Троицкого и Новомосковского округов, за каждой трансформаторной подстанцией закреплены генераторы.
В ходе смотра Собянин поздравил коллектив электростанции с предстоящим 80-летним юбилеем организации. Он подчеркнул, что за последние годы на ТЭЦ-12 прошла модернизация, в рамках которой были запущены парогазовый энергоблок, сухая градирня, первая в Москве система шумоподавления.
По словам градоначальника, повышенные мощности станции позволяют обслуживать порядка 700 тысяч жителей столицы.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Также в городе подняли уровень теплоносителя на объектах генерации тепла.
Помимо этого, в Москве полностью подготовили наземный городской транспорт к работе в морозы. Все автобусы, трамваи и электробусы Мосгортранса прошли необходимое техническое обслуживание.
Коммунальные службы столицы готовы к работе в условиях мороза
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