Движение задерживавшихся из-за непогоды трамваев восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На площади Борьбы восстановили движение трамваев, которые ранее были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение трамваев № 7, 9, 50 восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на площади Борьбы задерживались несколько трамваев. Пассажиров призывали быть внимательными к изменениям в маршрутах.

В столице установилась непогода. Метеорологи предупредили, что в городе в четверг может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.