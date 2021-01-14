Синоптики рассказали, когда в Москве прекратится снегопад

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Накрывший столицу снегопад прекратится только в воскресенье. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу в городе столбики термометров будут показывать около -13... -15 градусов. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, и образуется гололедица.
В воскресенье температура воздуха опустится на несколько градусов: в городе будет около -17... -15 градусов. Осадков не ожидается, будет переменная облачность.
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На текущей неделе в столице установилась неблагоприятная погода. К утру четверга высота снежного покрова выросла до 34 сантиметров. За ночь выпала почти четверть месячной нормы осадков.
В связи с этим в столице для уборки снега задействованы около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники.
Из-за непогоды утром 14 января в столичных аэропортах были задержаны и отменены 20 рейсов, а на столичных дорогах образовались огромные заторы, которые растянулись на 76 километров, в связи с чем москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
В ГИБДД и ЦОДД призвали столичных водителей к осторожности. Москвичей попросили быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров на дорогах и соблюдать дистанцию.
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