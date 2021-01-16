Вильфанд назвал причины субботнего снегопада в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что кратковременное выпадение большого количества осадков обеспечили влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в столичный регион. Об этом пишет РИА Новости.

"Холодные воздушные массы всегда в тылу циклона. Чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, образуется большая зона между холодным и теплым фронтом. В ней и выпадают такие продолжительные осадки. Но данная зона является узкой, поэтому осадки непродолжительные", – пояснил специалист.

Вильфанд рассказал, что циклон насыщен влагой, так как образован над Норвежским и Баренцевым морями. По его прогнозам, за субботу высота снежного покрова увеличится минимум на 5 сантиметров, а в отдельных округах на 7–8.

Также сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит минус 23–25 градусов, а в Подмосковье – минус 23–28.