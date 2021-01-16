Городской транспорт в Москве работает без перебоев в условиях снегопадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городской транспорт в Москве в условиях снегопадов работает без перебоев, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в городе организованы работы по уборке снега. По его словам, ликвидация последствий снегопадов проходит достаточно эффективно.
"Транспорт городской работает без сбоев. В первую очередь, решаются вопросы связанные с очисткой тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро. Ежедневно работают на улично-дорожной сети примерно около 10 тысяч единиц техники, порядка 60 тысяч человек", – приводит Агентство "Москва" слова Бирюкова.
Он напомнил, что в городе за прошедшие двое суток выпало около 14 сантиметров снега. В ближайшие сутки ожидается еще порядка 7 сантиметров. Он подчеркнул, что, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается снижение температуры до минус 22–25 градусов. В связи с этим, отметил заммэра, городские тепловые магистрали и объекты генерации подготовили к прохождению морозов в соответствии с регламентом.
"На сегодняшний день вся система работает четко, без сбоев. Оперативно решаются возникающие вопросы. Мы надеемся, что этот период января месяца, он достаточно холодный, Москва пройдет успешно по всем направления зимнего периода", – заключил Бирюков.
Ранее он рассказал, что из-за сильных морозов температура в столичной системе отопления была поднята до максимума.
Также сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит минус 23–25 градусов, а в Подмосковье – минус 23–28.
Москвичей предупреждают о морозной погоде
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