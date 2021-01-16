Из-за морозов в столичной системе отопления температуру подняли до максимума

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Из-за сильных морозов температура в столичной системе отопления была поднята до максимума. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Из-за сильного похолодания, возникшего на этой неделе, городские службы начали заранее поэтапно поднимать температуру теплоносителя. Сейчас она на максимальной отметке и составляет 130 градусов", – пояснил заммэра.

Он также добавил, что в соответствии с температурой наружного воздуха выбирают и технологические режимы системы централизованного теплоснабжения. Решение принимается на основании прогноза синоптиков.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – рассказал Бирюков.

По его словам, вся процедура проводится в несколько этапов. Весь процесс контролируют диспетчерские службы.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит от -23 до -25 градусов, а в Подмосковье – от -23 до -28 градусов.

В понедельник днем будет солнечно, температура воздуха в Москве составит от -15 до -17 градусов, в Московской области – от -15 до -20. Ветер ожидается западный. По словам синоптиков, такие показатели являются ниже нормы на 8–9 градусов.