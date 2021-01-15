Москвичей предупредили о снегопаде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коммунальные службы Москвы в ночь на 16 января с приходом снегопадов обработают дороги и тротуары. Об этом говорится на официальной странице столичного комплекса городского хозяйства в Facebook.

"Около полуночи в столице вновь ожидается снегопад, максимальной интенсивности он достигнет завтра днем. После выпадения первых осадков коммунальщики начнут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что, по прогнозам синоптиков, с приходом снегопада в городе усилится ветер, его порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. Столбики термометров днем будут показывать около -15... -19 градусов.

Водителей призвали быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров. А пешеходам посоветовали не укрываться в непогоду под деревьями.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит от -23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от -23 до -28 градусов.

В понедельник днем будет солнечно, температура воздуха в Москве составит от -15 до -17 градусов, в Московской области – от -15 до -20. Ветер ожидается западный. По словам синоптиков, такие показатели являются ниже нормы на 8–9 градусов.

