В столичном регионе в субботу ожидается до 18 градусов мороза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптики предупреждают жителей Москвы и Подмосковья об облачной погоде, снеге и морозе до минус 18 градусов в субботу, 16 января. Об этом пишет портал "Метеоновости".

"Снегопад снова вернется в столицу в субботу из-за циклона с юго-востока европейской территории России. В некоторых местах возможно появление снежных заносов. В Москве столбики термометров опустятся до 15-17 градусов мороза, а в области от минус 18 до минус 13 градусов. Ветер будет достигать 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. Ближе к середине дня атмосферное давление будет на отметке 743 миллиметра ртутного столба", – говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают жителей, что при низких температурах защитные силы организма снижаются. При такой погоде может развиваться холодовая аллергия, резкий спазм сосудов и явления крапивницы.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит от -23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от -23 до -28 градусов.

В понедельник днем будет солнечно, температура воздуха в Москве составит от -15 до -17 градусов, в Московской области – от -15 до -20. Ветер ожидается западный. По словам синоптиков, такие показатели являются ниже нормы на 8–9 градусов.