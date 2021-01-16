В Москве за 16 января выпало до 9 миллиметров осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За 16 января в Москве выпало до 9 миллиметров осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

"На ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков", – отметила Позднякова, добавив, что это 20% месячной нормы.

Она сообщила, что в центре города выпало 8 миллиметров осадков. На станциях в Тушино и МГУ зафиксировали по 7 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что выпадение снега в больших количествах в Москве происходит из-за влажных воздушных масс, которые оказались в столице из-за южного циклона. Он заявил, что в субботу высота снежного покрова вырастет в среднем на пять сантиметров.