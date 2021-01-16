Московских водителей призвали к аккуратной езде в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Из-за снегопада, гололедицы и похолодания столичных водителей призвали быть более внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

"Автолюбителям в такую погоду необходимо держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим", – говорится в сообщении.

Также водителей призывают по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы коммунальные службы быстрее расчищали дороги.

Ранее сообщалось, что городской транспорт в Москве в условиях снегопадов работает без перебоев. По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе организованы работы по уборке снега, ликвидация последствий снегопадов проходит достаточно эффективно.