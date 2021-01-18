Эксперт оценил влияние морозов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Морозы в пределах минус 20 градусов не способны уничтожить коронавирусную инфекцию, однако они оказывают влияние на специфику эпидпроцесса, поскольку люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет", – рассказал Вознесенский РИА Новости.

При этом специалист отметил, что морозы сказываются на распространении вируса с точки зрения эпидемиологии. Во-первых, люди чаще собираются в замкнутых помещениях, контактируя более длительное время.

"Второй момент – все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", – пояснил Вознесенский.

Он отметил, что важно не забывать носить СИЗ и соблюдать безопасную дистанцию.

Всего в России за последние сутки выявили 22 857 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 3 679 случаев, на Санкт-Петербург – 3 287, на Московскую область – 1 381. Всего в РФ зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавируса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.

