Эксперт оценил влияние морозов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Морозы в пределах минус 20 градусов не способны уничтожить коронавирусную инфекцию, однако они оказывают влияние на специфику эпидпроцесса, поскольку люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет", – рассказал Вознесенский РИА Новости.
При этом специалист отметил, что морозы сказываются на распространении вируса с точки зрения эпидемиологии. Во-первых, люди чаще собираются в замкнутых помещениях, контактируя более длительное время.
"Второй момент – все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", – пояснил Вознесенский.
Он отметил, что важно не забывать носить СИЗ и соблюдать безопасную дистанцию.
Всего в России за последние сутки выявили 22 857 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 3 679 случаев, на Санкт-Петербург – 3 287, на Московскую область – 1 381. Всего в РФ зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавируса.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.
Россиян смогут уведомлять о результатах тестирования на COVID-19 через портал госуслуг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: