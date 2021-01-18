В России выявили 22 857 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России за последние сутки выявили 22 857 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 504 человек, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 3 679 случаев, на Санкт-Петербург – 3 287, на Московскую область – 1 381, на Нижегородскую область – 479, на Ростовскую область – 393, на Свердловскую область – 390, на Воронежскую область – 388, на Красноярский край – 321, на Вологодскую область – 310, на Челябинскую область – 303, на Хабаровский край – 296, на Пермский край – 295, на Самарскую область – 288, на Республику Карелия – 285, на Архангельскую область – 264.
Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Ненецком и Чукотском автономных округах – 0,2%, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе – 0,3%, Москве, Магаданской области, Республике Ингушетия, Костромской, Томской, Кемеровской областях – 0,4%.
За последние сутки умер 471 пациент с COVID-19, за все время в стране умерли 66 037 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 18 333 человека, а за все время по России – 2 978 764.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.
Вирусолог рассказал, надо ли прививаться переболевшим COVID-19
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