В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.

"(Специалисты. – Прим. ред.) начинают видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче", – приводит слова Вуйнович "Российская газета".

Представитель ВОЗ отметила, что вакцины могут положить конец пандемии, но они не решат всех проблем. Помимо этого, нужно по-прежнему предпринимать меры для борьбы с распространением вируса и снижения смертности. Она подчеркнула, что нужно носить средства индивидуальной защиты, соблюдать гигиену, а также помнить о других правилах.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в свою очередь, отметила, что в РФ есть тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител. Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.

