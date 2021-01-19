Небольшой снег и до минус 13 градусов ожидаются во вторник в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в столичном регионе на вторник, 19 января.

"Сегодня на погоду столицы начнет оказывать влияние своей юго-западной частью Атлантический циклон. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег", – приводит его слова РИА Новости.

В столице столбики термометров покажут 11–13 градусов мороза, по области – до минус 10–15 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночь на 18 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градуса.

Позднее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Причиной такого решения стало образование гололедицы.