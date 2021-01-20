Оттепель, мокрый снег и дожди ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мокрый снег, дождь и оттепель ожидаются в Москве в выходные, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов.
"В эти выходные погода у нас будет оттепельная, конечно, не соответствующая последней декаде января", – цитирует синоптика РИА Новости.
Позднякова уточнила, что в субботу и воскресенье, 23 и 24 января, ожидается облачная погода, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы ожидается около нуля градусов. Днем воздух прогреется до 0... +2 градусов и выше.
"В начале недели, 18 января, у нас температура была на 10 градусов ниже нормы, а сейчас она будет на 10 градусов выше климатической нормы", – подчеркнула Позднякова.
Она подчеркнула, что такие оттепели в январе не являются чем-то экстраординарным.
В среду, 20 января, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с прояснениями. Дневная температура в столице составит минус 10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза. В Подмосковье днем будет от минус 8 до минус 13 градусов, а ночью температура составит до минус 20 градусов.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.
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