Оттепель, мокрый снег и дожди ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мокрый снег, дождь и оттепель ожидаются в Москве в выходные, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов.

"В эти выходные погода у нас будет оттепельная, конечно, не соответствующая последней декаде января", – цитирует синоптика РИА Новости.

Позднякова уточнила, что в субботу и воскресенье, 23 и 24 января, ожидается облачная погода, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы ожидается около нуля градусов. Днем воздух прогреется до 0... +2 градусов и выше.

"В начале недели, 18 января, у нас температура была на 10 градусов ниже нормы, а сейчас она будет на 10 градусов выше климатической нормы", – подчеркнула Позднякова.

Она подчеркнула, что такие оттепели в январе не являются чем-то экстраординарным.

В среду, 20 января, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с прояснениями. Дневная температура в столице составит минус 10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза. В Подмосковье днем будет от минус 8 до минус 13 градусов, а ночью температура составит до минус 20 градусов.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.