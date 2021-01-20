Морозная погода ожидает москвичей в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 20 января, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура в столице составит минус 10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза. В Подмосковье днем будет от минус 8 до минус 13 градусов, а ночью температура составит до минус 20 градусов.

Западный ветер не будет превышать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 751 миллиметр ртутного столба.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.