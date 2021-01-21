Ледяные дожди и потепление до плюс 4 градусов ожидают москвичей в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление до 2–4 градусов ждет москвичей с пятницы, 22 января, сообщает центр погоды "Фобос". В городе пройдут дожди, ночью и утром – ледяные.

Синоптики обещают, что наледь не останется надолго, поскольку дневная температура повысится и все начнет таять.

В четверг же в столице прогнозируется снег, а температурный режим будет соответствовать норме – после полудня столбики термометров покажут 6 градусов мороза.

Ранее москвичей предупредили о метели и тумане. Сугробы вырастут на три сантиметра.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.

Кроме того, в регионе из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Уточняется, что предупреждение будет действовать в столице до утра субботы, 23 января.