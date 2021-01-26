Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ожидает жителей столицы на неделе и каким будет февраль.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще. Он отметил, что ситуация, при которой температура показывает резкие изменения, является редким явлением. По словам Вильфанда, увеличение амплитуды погодных характеристик происходит из-за глобального потепления.

"До среды температура воздуха будет оттепельная: положительной в дневные часы, в ночные – около 0 градусов. Уже начиная с четверга характер погоды будет меняться в сторону похолодания. Будет такая, зимняя погода с отрицательной температурой воздуха", – объяснила Позднякова.

Но, несмотря на это, по словам синоптика, температура воздуха по-прежнему остается выше климатической нормы.

В свою очередь, начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков добавил, что на этой неделе москвичей ожидает пониженное атмосферное давление. "К четвергу ожидается, что давление немного будет расти, будет переменная облачность, небольшой снег", – сказал собеседник Москвы 24.

Вместе с тем Позднякова предположила, какой будет погода в феврале.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного метеобюро Мы живем в период потепления климата, изменчивость даже внутримесячной погоды становится все более значимой, потому что тогда, когда у нас преобладал западно-восточный перенос, изменчивость от суток к суткам была меньше. Теперь у нас идет вынос воздуха то с юга, то с севера, а это как раз и становится причиной резких колебаний температурного фона и характера погоды внутри месяца. Так что можно рассчитывать, что и февраль будет с изменчивой погодой.

По мнению Цыганкова, таких сильных морозов, как были в Москве в первой половине января, пока не предвидится.

До этого депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал жителей России быть более внимательными к собственному здоровью в период перепадов температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу.

"Если в организме все в порядке, он легко приспосабливается к перепадам температур. Однако даже переутомление и недосып, а также наличие хронических заболеваний – это сигнал, что в такое время нужна дополнительная забота", – сказал Менделевич.

Он пояснил, что в период перепада температур могут обостриться и старые травмы. Основными тревожными симптомами, по словам Менделевича, могут стать изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение. Решить эти проблемы достаточно легко, отметил депутат.

"Да, мы не можем повлиять на погоду. Но есть возможность снизить нагрузку на организм, в частности, отказываясь от острой и жирной пиши, чаще совершать пешие прогулки и придерживаться режима питья воды", – рассказал парламентарий.

Менделевич предупредил, что следует не ждать наступления недомогания, а заранее обратиться к медикам для уточнения необходимых мер профилактики.