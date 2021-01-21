Где в Москве и Подмосковье можно покататься на горных лыжах и сноуборде

В этому году в столицу наконец-то пришла настоящая зима, а это значит, что самое время брать лыжи или сноуборд и отправляться вперед, навстречу к снежным вертикалям. Те, у кого нет времени лететь в Сочи или в Шерегеш, могут легко утолить свой спортивный голод на горнолыжных трассах Москвы и Подмосковья. Иметь собственное снаряжение необязательно, да и быть профи тоже. Рассказываем, в каких горнолыжных центрах Москвы и Подмосковья можно покататься с комфортом.

Спорткомплекс "КАНТ"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В черте города недалеко от станции метро "Нагорная" (Электролитный проезд, 7, корпус 2) располагается спортивный комплекс "КАНТ". Здесь можно не только покататься уже бывалым лыжникам и сноубордистам, но и обучиться мастерству под руководством опытных инструкторов.

К услугам любителей экстрима 11 склонов длиной от 80 до 350 метров с перепадом высот в 55 метров. Они регулярно оснежаются искусственно и разравниваются ратраками.

Абонементы на катание – ски-пассы – обойдутся от 1 000 (от 13 до 25 подъемов) до 24 990 рублей (безлимит).Стоимость разовых подъемников для взрослых – от 50 рублей, для детей до 12 лет – от 35 рублей (в зависимости от времени катания. – Прим. ред.). С более подробной информацией о ценах и льготах можно ознакомиться здесь.

Для чередования катания с отдыхом в "КАНТе" установлен современный и удобный подъемник-траволатор – специальная движущаяся дорожка.

Время работы склона для свободного катания:

понедельник: с 14:00 до 23:00 (каждый понедельник до 14:00 все подъемники закрыты на профилактику. – Прим. ред.);

вторник – воскресенье: с 09:00 до 23:00.

К услугам катающихся бесплатная парковка, камеры хранения, прокат оборудования, раздевалка, сервисный центр.

Горнолыжный комплекс "Ново-Переделкино"

Горнолыжный комплекс "Ново-Переделкино" расположен недалеко от одноименной станции метро по адресу: Проектируемый проезд 635, дом 9, строение 1. Насыпной холм с тремя склонами, самый длинный из которых имеет протяженность 200 метров, оборудован специально для катания на лыжах и сноуборде. Для новичков здесь также создана учебная трасса.

Сам склон оснежается искусственно и готовится ратраком. Фишка "Ново-Переделкина" – всесезонная эстакада для прыжков на воздушную подушку.

Стоимость ски-пассов варьируется от 190 до 1 800 рублей в зависимости от количества подъемов и дней (будни, выходные и праздники).

Для отдыхающих здесь есть бесплатная парковка, камеры хранения, кафе, раздевалка, ski-сервис, а также возможны занятия с опытными инструкторами.

Время работы склона для свободного катания:

понедельник: с 15:00 до 22:00;

вторник – пятница: с 11:00 до 22:00.

Воробьевы горы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом сезоне в горнолыжном комплексе на Воробьевых горах для катания доступны основной и учебный склоны. Протяженность первого составляет около 300 метров. Трассы освещены, поэтому кататься с комфортом можно даже в вечернее время.

На территории комплекса есть пункт проката снаряжения. Уточняется, что вся экипировка тщательно обрабатывается, а в самом месте выдачи установлены специальные дезинфекторы.

Подняться на стартовую площадку можно в закрытых кабинах или же на кресельных подъемниках. Стоимость подъемов для детей варьируется от 400 до 1 400 рублей в зависимости от дня, времени и количества подъемов; для взрослых – от 600 до 2 000 рублей.

Горнолыжный курорт "Лисья Гора"

"Лисья Гора" находится рядом с Балашихой, неподалеку от реки Пехорки. Здесь пять склонов длиной 200–250 метров, рассчитанных на людей с разными уровнями подготовки. Наслаждаться катанием можно в любое время суток из-за особой технологии освещения комплекса, также курорт оборудован современными подъемниками.

Здесь же можно взять напрокат все необходимое оборудование, а также вместе с инструктором научиться катанию на горных лыжах или сноуборде.

Стоимость подъемников на один день катания в будни – от 60 до 1 050 рублей в зависимости от количества подъемов; выходные и праздники – от 100 до 1 700 рублей.

Время работы:

понедельник: с 13:00 до 23:00;

вторник – суббота: с 12:00 до 23:00;

воскресенье: с 10:00 до 22:00;

праздничные дни: с 10:00 до 23:00.

Горнолыжный курорт "Лоза"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Горнолыжный курорт "Лоза" находится недалеко от Сергиева Посада, в 50 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. Из-за лесистой местности, где не так ветрено, здесь будет комфортно кататься почти в любую погоду.

Для любителей экстрима в "Лозе" оборудовано четыре трассы протяженностью 250–350 метров с перепадом высот от 40 до 56 метров. Склоны имеют хорошее освещение и оснащены современными буксировочными канатными дорогами, работает система искусственного оснежения.

Если вы ни разу не стояли на сноуборде или горных лыжах, то освоить их помогут инструкторы. Здесь же можно взять напрокат необходимый инвентарь.

Стоимость одного подъема в будни – 30–35 рублей, в выходные и праздничные дни – от 60 до 100 рублей.

Время работы:

вторник – четверг, воскресенье: с 10:00 до 20:00;

пятница – суббота: с 10:00 до 21:00.

Горнолыжный комплекс Гая Северина в Чулкове

Всего в 18 километрах от Москвы по Новорязанскому шоссе находится горнолыжный комплекс Гая Северина.

Здесь четыре трассы разного уровня общей протяженностью свыше 1 000 метров и перепадом высот до 75 метров.

Склоны комплекса подходят для горнолыжников и сноубордистов с разными уровнями подготовки – от новичков до профи. Если вы решили впервые прокатиться и чувствуете себя неуверенно, можно воспользоваться услугами инструкторов. На трассах установлены буксировочные подъемники.

Для прохода на канатные дороги горнолыжного клуба следует приобрести ски-пасс, на который начисляется определенное количество баллов в зависимости от выбранного тарифа. Стоимость одного подъема в будни варьируется от 30 до 50 баллов для взрослых (1 балл = 1 рубль. – Прим. ред.), для детей – 20–30 баллов; для взрослых по субботам – 40–90 баллов, для детей – 30–40; по воскресеньям до 20:00 для взрослых – 40–90 баллов, а после 20:00 – 30–50 баллов, а для детей – 30–40 и 20–30 баллов соответственно.

В клубе для удобства отдыхающих есть парковка для авто, раздевалка, камера хранения.

Время работы:

понедельник: с 14:00 до 00:00;

вторник – пятница: с 11:00 до 00:00;

выходные дни: с 9:00 до 00.00.

"Лата Трэк"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Лата Трэк" – спортивный комплекс, расположенный на западе Москвы в районе Крылатское, является одним из красивейших мест столицы. Зимой здесь работает горнолыжный холм с шестью склонами от 250 до 350 метров. Для любителей катания с препятствиями и выполнения трюков работает сноупарк.

Так же, как и в других комплексах, в Крылатском можно обучиться катанию на горных лыжах и сноуборде и взять напрокат все необходимое оборудование.

Цены на абонементы начинаются от 100 рублей (один подъем) и доходят до 25 тысяч рублей – все средства зачисляются на карту, с которой позже списываются. Подробную информацию об абонементах можно узнать на сайте комплекса.

Время работы:

понедельник: с 14:00 до 23:30;

вторник – четверг: с 9:00 до 23:30;

суббота: с 8:00 до 1:00;

воскресенье: с 8:00 до 23:30.

Спортивный парк "Сорочаны"

Настоящая подмосковная Швейцария – спортивный парк "Сорочаны" – находится в 49 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Здесь для любителей экстрима создан рай: гора высотой 225 метров, 10 трасс с перепадом высот до 90 метров и протяженностью от 200 до 1 050 метров.

Комплекс оснащен по последнему слову техники, трассы регулярно выравниваются при помощи ратраков и хорошо освещены.

Для катания следует приобрести ски-пасс стоимостью 50 рублей и в зависимости от выбранного тарифа в самом начале пополнить карту на сумму от 2 850 до 8 000 рублей. Один подъем по основному тарифу обойдется отдыхающему в 120 рублей в будни и 240 рублей в выходные и праздники. Более подробную информацию о стоимости можно узнать на сайте "Сорочан".

Кроме того, к услугам посетителей прокат современного горнолыжного оборудования, работает мастерская по ремонту и тюнингу личного оборудования для катания, функционирует камера хранения.

Время работы:

понедельник: с 14:00 до 00:30;

вторник: с 10:00 до 00:00;

среда – четверг: с 10:00 до 1:00;

пятница: с 10:00 до 3:00;

суббота: с 9:00 до 2:00;

воскресенье: с 9:00 до 1:00.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Фото: Москва 24

Центр активного отдыха "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева" – старейший горнолыжный курорт Подмосковья, расположенный в Дмитровском районе, в деревне Шуколово.

На территории комплекса созданы девять горнолыжных трасс длиной до 600 метров с перепадом высот в 96 метров с различными уровнями сложности. Для новичков оборудованы учебные склоны и предусмотрены занятия с опытными инструкторами. Кроме того, комплекс оснащен восемью современными канатными дорогами.

Почасовые ски-пассы обойдутся от 400 рублей (1 час катания) до 750 рублей (3 часа катания). Также можно выбрать ски-пассы по различным тарифам, более подробную информацию о которых можно узнать на сайте комплекса. За пластиковую карту будет необходимо оставить залог 100 рублей.

Время работы:

понедельник – четверг: с 10:00 до 24:00;

пятница: с 10:00 до 2:00;

суббота: с 9:00 до 2:00;

воскресенье: с 9:00 до 24:00.