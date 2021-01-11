Где россияне встретили 2021 год и провели новогодние праздники

Туристические предпочтения россиян в новогодние праздники скорректировала пандемия. Тем не менее загрузка на наших горнолыжных курортах была даже выше, чем в прошлом году. Рассказываем, где провели новогодние каникулы россияне и какие направления стали самыми популярными среди москвичей.

Новогодний выбор россиян

Фото: предоставлено героиней материала Инной

"Праздники показали большой интерес к путешествиям по России, – рассказал Москве 24 вице-президент АТОР Дмитрий Горин. – Большим спросом пользовались наши горнолыжные курорты. Основной лидер – Краснодарский край (Сочи), где загрузка была даже больше, чем в прошлом году".

Среди других популярных горнолыжных курортов Горин отметил Приэльбрусье, Домбай, Чегет, Белокуриху, Шерегеш и Абзаково. Кроме того, в новогодние праздники россияне активно посещали различные города: Великий Устюг, Кострому, Калугу, Тулу, Калининград, Золотое кольцо. Многие путешествовали на своих автомобилях.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Эта тенденция началась в прошлом году: туристы путешествуют на своем авто, но используют гостиницы и другие объекты размещения. Также в этом году пользовались популярностью железнодорожные круизы на ретропоездах. Среди направлений можно отметить Карелию.

В Санкт-Петербурге, наоборот, туристов было меньше, чем обычно. Это связано с просьбой властей к гостям воздержаться от поездок в северную столицу на новогодние каникулы. С 30 декабря до 10 января были закрыты для посещения музеи, театры и зоопарк.

По данным АТОР, среди зарубежных направлений у россиян, и особенно москвичей, были популярны ОАЭ, Мальдивы, Турция, Куба. Особенную динамику по сравнению с 2019 годом показал Занзибар, на который открыли много чартерных рейсов.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Загрузка на рейсах была максимальная. Требования по ПЦР-тестированию не остановили ни тех, кто отправился за рубеж, ни тех, кто путешествовал по России.

При этом Горин отметил, что в целом количество туристов было меньше, чем в прошлом году. Это произошло из-за закрытых границ. Однако для открытых стран туристический спрос был максимальным.

Краснодарский край: горнолыжка против побережья

Фото: предоставлено героиней материала Инной

По данным Краевого межведомственного штаба по проведению высокого зимнего сезона в Сочи, за десять новогодних дней курорт посетили порядка 270 тысяч человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году. В горах отдохнули 146 тысяч гостей.

В Сочи в новогодние каникулы гостей принимали более 630 объектов размещения. В отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживали порядка 74 тысяч человек. В штабе отметили, что меры безопасности выполнялись неукоснительно и обсерватор, а также дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест в этот период не приняли ни одного человека.

Москвичка Инна, которая уже в четвертый раз проводит новогодние каникулы на "Розе Хутор", рассказала Москве 24, что в этом году отдыхающих на побережье Сочи было даже больше, чем в горах.





Инна В этом году прогнозировалось, что на "Розу Хутор" приедет "вся Россия". Но, по моим наблюдениям, произошел парадокс "зима/лето", и в праздники в горах людей было меньше, чем на побережье. На набережных Адлера и Сочи туристов было в несколько раз больше, чем обычно в эти даты.

По мнению Инны, это могло произойти из-за того, что с 24 декабря в Краснодарском крае, а именно в районе Сочи, установилась солнечная и довольно теплая погода, снегопадов не было, и после 2 января условия для катания стали не очень комфортными (камни, земля на трассах). Поэтому часть отдыхающих могла предпочесть море горам.





Инна На "Розе Хутор" в очередях на подъемники мы не стояли ни разу. Приходили на открытие подъемников в 08:30, и до 2 января отдельные трассы были практически свободны. Соответственно, проблем с социальной дистанцией не было никаких, температуру в кафе и ресторанах мерили от случая к случаю.

Другая туристка Илона также рассказала Москве 24, что в Сочи в новогодние праздники было невероятно много отдыхающих. Туристы гуляли по городу, проводили время у морского порта, в кафе, ресторанах. Очереди были и на экскурсионных программах, например на горе Ахун и на даче Сталина.

Каникулы в Москве

Фото: предоставлено героиней материала Юлией Шарковой

Не сидели по домам в эти дни и москвичи, оставшиеся в родном городе. Ажиотаж был на столичных катках, в парках и просто на вечерних улицах, сияющих яркими огнями. Огромные очереди образовались в ГУМе, Москвариуме, канатной дороге и аквапарках.

На вход в Москвариум выстроилось целых четыре очереди. А для того чтобы прокатиться на горке в аквапарке в час пик, люди могли стоять в ожидании целый час.





Максим За четыре часа в аквапарке мы успели прокатиться только на трех горках из восьми. Очереди огромные везде: на кассах, в гардеробе, на подъеме к горке, в буфетах. Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж в текущей ситуации с ковидом.

В АТОР отметили, что, несмотря на отмену фестиваля "Путешествие в Рождество", Москва была популярна среди туристов в новогодние праздники. "Многие приезжали в столицу из близлежащих городов, потому что внешнее убранство было на высшем уровне, улицы подсвечены, украшены, а природа подарила рождественское настроение", – подчеркнул Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Были заполнены подмосковные отели, адаптированы программы, гораздо больше мероприятий проводилось на открытом воздухе. В средней полосе появилась возможность покататься на беговых лыжах.

Жительница Нового Уренгоя Юлия Шаркова этот Новый год отмечала со своими друзьями в Москве. "Наша тюменская компания друзей со временем разъехалась по разным городам, поэтому мы решили в этот Новый год непременно встретиться. Как-то у всех совпало желание – побывать в новогодней столице", – рассказала Юлия в диалоге с Москвой 24.

Несмотря на то что Красная площадь была закрыта в новогоднюю ночь, ребята слушали бой курантов, находясь неподалеку. "Какие-то незабываемые, волшебные чувства меня переполнили от того, что удалось услышать бой курантов вживую, а не по телевизору. На следующий день площадь уже была открыта, мы пошли на ГУМ-каток. Здесь окунулись просто в настоящую сказку. Настолько все было волшебным и красивым!" – вспоминает Юлия.