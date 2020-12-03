Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу на новогодние праздники. По словам вице-губернатора Евгения Елина, туристическая привлекательность города на этот период снижается сознательно.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году", – приводит слова Елина ТАСС. По словам вице-губернатора, власти беспокоятся о здоровье туристов и горожан.

Он также напомнил, что Русский музей и Эрмитаж не будут работать в новогодние каникулы.

Запрет на посещение музеев и театров в Петербурге будет действовать в период с 30 декабря по 10 января. Также в эти даты запрещается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк.

С 30 декабря по 3 января в городе будет приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.